На Украине за сутки выявлено 429 новых случаев коронавируса

29 мая 2020     13
На Украине за сутки выявлено 429 новых случаев коронавируса

09:11

На Украине за сутки выявлено 429 новых заболевших коронавирусом, за всё время пандемии — 22 811.

© Sergei SUPINSKY / AFP

Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране необходимо провести страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.

1 июня в стране планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

Источник: Россия Сегодня

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