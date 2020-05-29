На Украине за сутки выявлено 429 новых случаев коронавируса

На Украине за сутки выявлено 429 новых заболевших коронавирусом, за всё время пандемии — 22 811.
Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране необходимо провести страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.
1 июня в стране планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
Источник: Россия Сегодня