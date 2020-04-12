На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Автомобилистов пускают по двум-трем полосам», — уточнил собеседник агентства, отметив, что на всех въездах в город стоят ограждения.

По его словам, это связано с введением дополнительных ограничительных мер из-за распространения коронавируса, в рамках которых сотрудники полиции начали проверять въезжающих в столицу водителей. При этом с 15 апреля жители других регионов смогут попасть в Москву только по цифровому пропуску.

Ранее сообщалось, что машины из других регионов начали разворачивать при попытке въехать в столицу, если у водителей нет безотлагательной причины для поездки. Данное ограничение не распространяется на автомобили из Московской области. В настоящий момент ГИБДД контролирует 160 въездов в город.

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До этого начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин рассказал, что на въездах в Москву из-за распространения коронавируса дежурят наряды полицейских, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. По его словам, кроме того, полицейские круглосуточно патрулируют все районы столицы.

10 апреля мэр столицы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в связи с распространением коронавируса. По его словам, пропуска будут вводиться в городе постепенно с 13 апреля, их начнут выдавать в заявительном порядке в первую очередь для поездок на работу, затем — для поездок в иных целях.

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился. Наибольшее число случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 10158.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру