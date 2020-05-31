Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

31 мая 2020     17
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Чтобы бросить курить, человеку необходимо менять образ мышления и поведения, а также поведенческие стереотипы. Об этом в интервью RT рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

По его словам, основным фактором, который определяет зависимость от табака, является социально-психологический.

«Купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно. Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить», — пояснил Зыков.

По словам специалиста, прежде всего нужно проанализировать, как манера курения связана с мышлением и поведением курильщика. Например, срабатывают ли распространённые стереотипы «закурить в компании» или «закурить после еды» на желание взять сигарету вновь.

«Это всё надо проанализировать и менять. Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять. А если ты не способен на это, то, даже формально считая, что хочешь бросить курить, будешь находить отговорки», — считает нарколог.

Он также отметил, что такой подход касается не только курения, но и любых форм зависимого поведения.

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что курение негативно влияет на способность организма бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным санитарного ведомства, курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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