Назван виновник аварии в Москве с одной из самых дорогих моделей Mercedes

21 мая 2020     12
Назван виновник аварии в Москве с одной из самых дорогих моделей Mercedes

Назван виновник аварии в Москве с одной из самых дорогих моделей Mercedes — AMG GTR coupe за 14 миллионов рублей. Им был признан таксист, нарушивший правила дорожного движения. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД не нашли вины в действиях водителя Mercedes. Также стало известно, что за рулем дорогого автомобиля находился столичный бизнесмен Михаил Сумороков. Виновником аварии гаишники признали таксиста. О состоянии водителей ничего не сообщается.

Ранее 20 мая сообщалось, что одна из самых дорогих моделей Mercedes разбилась на большой скорости, врезавшись в такси, а также протаранив несколько припаркованных машин. Позже появилось видео аварии. Водитель Mercedes после происшествия скрутил номера и скрылся с места.

Источник: Лента.Ру

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