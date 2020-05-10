Названа главная ошибка москвичей при оформлении пропусков на автомобиль

10 мая 2020     1
Названа главная ошибка москвичей при оформлении пропусков на автомобиль

Департамент транспорта Москвы назвал самую распространенную ошибку при привязке россиянами автомобиля к цифровому пропуску. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что москвичи неправильно указывают госномер машины. В частности, допускают ошибки при вводе региона — например, 777 вместо 77. Также бывает, что водители пропускают букву в номере.

В Дептрансе посоветовали перед выездами на автомобиле проверять правильность привязки номера транспортного средства к пропуску.

Источник: Лента.Ру

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