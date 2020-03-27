Названа основная версия пожара в доме в Екатеринбурге

03:10

Руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в полиции рассматривают поджог в качестве основной версии пожара с семью погибшими в Екатеринбурге.

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«Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с нашими коллегами из МЧС и регионального следственного управления отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с поджогом», — цитирует РИА Новости Горелых.

Он уточнил, что специалисты на 80% предполагают, что это была умышленная попытка уничтожения барака.

Также сообщается, что пострадавшая женщина находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в результате пожара в двухэтажном деревянном доме барачного типа погибли семь человек.