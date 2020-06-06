Названа причина унесшего жизни четырех детей пожара в российском регионе

6 июня 2020     19
Названа причина унесшего жизни четырех детей пожара в российском регионе

Причиной пожара в частном доме в Иркутской области, в результате которого погибло четверо детей и один взрослый, стало замыкание проводки. Об этом сообщает на своем сайте региональное управление Следственного комитета (СК).

Отмечается, что возгорание началось с веранды дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее сообщалось, что в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области при пожаре погибли мужчина 1980 года рождения и четверо детей от 2 до 6 лет. Семья состояла на учете в профилактической комиссии по делам несовершеннолетних. Во время пожара выжить удалось лишь матери — она проснулась от задымления и выбежала на улицу за помощью. Однако спасти семью пожарные не успели.

Изначально предполагалось, что члены неблагополучной семьи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сами устроили пожар в доме. От жилища в итоге остались лишь стены, а хозяйственная постройка была уничтожена полностью.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

ВВС США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска
ВВС США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска

Военно-воздушные силы (ВВС) США решили провести в июле 2021 года эксперимент, в котором в условиях воздушного боя сразятся пилотируемый истребитель …


Девушка-боец MMA предстала перед фанатами в кимоно на голое тело
Девушка-боец MMA предстала перед фанатами в кимоно на голое тело

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Алиша Заппителла предстала перед фанатами в куртке от кимоно, надетой на голое тело. Снимок спортсменка …


Путин поручил разработать курсы по генетике для школьников
Путин поручил разработать курсы по генетике для школьников

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы по генетике. Они будут предназначены для школьников, передает РИА Новости. Правительство …


Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ
Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ

Президент России Владимир Путин поручил разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ. Об этом говорится в документе, …


В Норильске на месте разлива топлива собрали более 700 тонн нефтяной смеси
В Норильске на месте разлива топлива собрали более 700 тонн нефтяной смеси

Более 700 тонн водонефтяной смеси собрано на месте разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Об этом сообщил в субботу, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты