Названо число пользующихся общественным транспортом москвичей

7 июня 2020     18
Названо число пользующихся общественным транспортом москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже более пяти миллионов жителей столицы пользуются общественным транспортом. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава города подчеркнул, что несмотря на смягчение ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, положительная динамика сохраняется. Так, недавно были открыты торговые центры и предприятия сферы бытовых услуг, однако это сильно не повлияло на тренды.

«Меньше стало выявляемых пневмоний, меньше вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей. Главное — эти тренды сохранить», — отметил мэр.

В Москве действует пропускной режим. Для поездок по городу на личном или служебном автомобиле к пропуску обязательно должен быть привязан его государственный номер, а для поездок на общественном транспорте — номер «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это нужно не позднее чем за пять часов до поездки.

Ранее Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений. Столичный градоначальник заявил, что большинство москвичей соблюдает все необходимые предписания и вскоре уже можно будет делать какие-либо выводы.

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Источник: Лента.Ру

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