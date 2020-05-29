Названо предположительное время открытия столичного общепита

28 мая 2020     17
Названо предположительное время открытия столичного общепита

Столичный общепит откроется, предположительно, на следующем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Примерное время назвал глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

По словам чиновника, сейчас идет обсуждение форматов, в которых эти заведения смогут вновь начать работать. Он отметил, что разработать требования для предприятий общественного питания сложнее, чем для непродовольственных магазинов.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. В то же время столичный градоначальник объявил о втором этапе смягчения ограничений.

Москвичам объяснили новые условия: рестораны и кафе в столице все еще будут закрыты, однако граждане смогут гулять в парках и скверах и заниматься спортом на улице. Откроются химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, автосалоны, непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты, а также организации, оказывающие другие бытовые услуги. Кроме того, в столице начнут работать ярмарки выходного дня.

Источник: Лента.Ру

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