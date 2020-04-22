Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

22 апреля 2020     8
Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

06:02

Александра Рыкова

В России на начало 2020 года на 1000 женщин приходилось 866 мужчин. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, которые пресс-служба ведомства предоставила RT.

© Максим Блинов РИА Новости

Число мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от 0 до 29 лет, где на 1000 женщин приходится 1050 мужчин.

В более старшем возрасте число мужчин на 1000 женщин начинает сокращаться. Так, в возрастной категории 30—39 лет на тысячу женщин приходится 999 мужчин, а среди россиян от 40 до 49 лет этот показатель уже снижается до 926, от 50 до 59 лет — до 839.

В возрасте от 60 до 89 лет разница становится более заметной. Так, на тысячу женщин в среднем пришлось почти в два раза меньше мужчин такого же возраста — 569. 

Самая заметная разница отмечается в возрастной категории 90—99 лет — на тысячу женщин приходится всего 289 мужчин такого же возраста.

Среди долгожителей в возрасте 100 лет и старше соотношение составило 436 мужчин на тысячу женщин, рассказали в Росстате. 

Всего на начало 2020 года в России проживали 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин.

Ранее RT составил рейтинг сфер деятельности в России, где зафиксирована наибольшая и наименьшая разница между зарплатами мужчин и женщин на основе данных Росстата.

Максимальный разрыв между зарплатами мужчин и женщин зафиксирован среди специалистов в области информации и связи, минимальный — в сфере образования.

Источник: Россия Сегодня

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