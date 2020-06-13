Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.

Так, самую высокую зарплату в среднем за первые три месяца текущего года получали работники, занятые в финансовой и страховой деятельности — 106,6 тыс. рублей.

На втором месте — добыча полезных ископаемых (в среднем за первый квартал — 85,6 тыс. рублей).

Далее идут деятельность в области информации и связи (81 тыс. рублей), профессиональная, научная и техническая сферы (73,4 тыс. рублей) и транспортировка и хранение (51 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты в среднем за I квартал получали работники гостиниц и предприятий общественного питания — 29 тыс. рублей.

Также меньше остальных зарабатывали занятые в области сельского хозяйства (30,9 тыс. рублей), в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (35,1 тыс. рублей), а также представители административной деятельности (36,9 тыс. рублей) и сферы образования (37,3 тыс. рублей).

В целом по стране средняя зарплата в первом квартале этого года составила 48,3 тыс. рублей. Это больше, чем за такой же период прошлого года, на 10% (было — 43,9 тыс. рублей).

Ранее RT составил рейтинг регионов России с наибольшим средним заработком за январь — март этого года.

Самая высокая средняя зарплата за указанный период была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.