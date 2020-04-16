Названы самые смертельные для россиян болезни

Среди всех смертей в России наиболее распространенными оказались смерти от болезней, а самыми смертельными недугами за последние пять лет — болезни системы кровообращения и онкозаболевания. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Так, в 2019 году из-за болезней умерли 1,67 миллиона россиян, среди них от гипертонии, ишемической болезни, инфаркта миокарда, цереброваскулярных болезней и других болезней системы кровообращения скончались 50 процентов.

Причиной смерти еще 18 процентов стали новообразования. По 6 процентов россиян умерли от болезней нервной системы и органов пищеварения. Пневмония стала причиной лишь 1,5 процента смертей. Еще 1 процент россиян умерли из-за ВИЧ.

Президент сети FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что, с учетом негативной динамики убыли населения в России, повышенное внимание мировых систем здравоохранения к коронавирусу может привести к росту смертности от других социально-значимых заболеваний.

«Сейчас все силы брошены на борьбу с “короткой проблемой” — резкой вспышкой коронавируса. Новое заболевание оттянуло на себя внимание и ресурсы всей планеты, в результате системы здравоохранения не справляются с текущей коронавирусной нагрузкой и откладывают лечение и диагностику других потенциально смертельных заболеваний минимум на месяц — до окончания карантина», — пояснила Трубникова.

При этом, как выяснили эксперты, убыль населения в России достигла рекордного показателя за 11 лет. За год умерло 1,8 миллиона россиян, и только около 130 тысяч скончались из-за внешних причин (ДТП, самоубийства, отравления и так далее).

По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, около 200 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру