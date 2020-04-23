Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

23 апреля 2020     11
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

06:05

Николай Соколов

В начале 2020 года самую высокую зарплату в Москве получали специалисты финансово-страховой отрасли. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT.

© Алексей Сухоруков РИА Новости

В январе этого года средняя зарплата специалистов в этой сфере составила 160,5 тыс. рублей.

На втором месте — зарплата работников в сфере информации и связи (130,6 тыс. рублей).

Также высокие зарплаты отмечены в области обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха (106,9 тыс. рублей), а также профессиональной, научной и технической деятельности (106 тыс. рублей) и образования (89,3 тыс. рублей).

Меньше остальных в январе этого года в Москве зарабатывали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (42,3 тыс. рублей), а также занятые в таких сферах, как строительство (59,2 тыс. рублей), оказание прочих видов услуг (59,8 тыс. рублей), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (60,1 тыс. рублей) и административная работа (63,5 тыс. рублей). 

Ранее опрос показал, какую зарплату хотели бы получать россияне. Выяснилось, что большинство респондентов рассчитывают на зарплату от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц. 

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России …


Названы районы Петербурга с самыми дорогими хрущевками
Названы районы Петербурга с самыми дорогими хрущевками

Названы районы Санкт-Петербурга с самыми дорогими хрущевками — это Центральный, Московский и Василеостровский. В центре квартира в хрущевке стоит в …


Популярная американская певица попозировала в саду без бюстгальтера на карантине
Популярная американская певица попозировала в саду без бюстгальтера на карантине

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, попозировала в саду своего дома без бюстгальтера. Снимок, сделанный во время режима …


Минкомсвязи назвало дату вывозного рейса из Франкфурта-на-Майне
Минкомсвязи назвало дату вывозного рейса из Франкфурта-на-Майне

Ввозной рейс из немецкого города Франкфурт-на-Майне в Москву запланирован на 24 апреля. Вылет должен состояться в 18:50 по местному времени. …


Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

06:05 Николай Соколов В начале 2020 года самую высокую зарплату в Москве получали специалисты финансово-страховой отрасли. Об этом свидетельствуют данные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты