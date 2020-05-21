Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке

21 мая 2020     11
Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке

06:06

Александра Рыкова

Эксперты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.

По мнению специалистов, в перспективе стоит ожидать роста доли дистанционной занятости в сфере торговли. Это связано с развитием электронных сервисов продаж и востребованности доставки товаров.

Финансовые, страховые, государственные услуги, а также консультации для бизнеса (аудит, подбор персонала) в будущем задействуют больше экспертов, которые будут работать в дистанционном формате.

Онлайн-услуги гражданам в сфере образования, культуры и досуга также потребуют большего числа вакансий в удалённом формате, считают эксперты.

Кроме того, специалисты отметили, что необходимость для работодателей заниматься организацией удалённой работы в свою очередь будет способствовать росту компаний, оказывающих услуги по технической поддержке такого вида занятости. 

«Эксперимент с переводом на удалённую работу в условиях пандемии открывает для многих людей, для целых секторов экономики новые возможности. Предприятия будут больше инвестировать в развитие бизнес-моделей, связанных с удалённой работой, и с развитием роботизированных промышленных технологий, учебные заведения начнут больше преподавать онлайн, активнее станут развиваться сектора, связанные с цифровыми и онлайн-услугами», — отметили во ВНИИ труда.

Ранее опубликованные результаты опроса показали, что почти треть россиян стали менее эффективно справляться с рабочими задачами после перехода на удалёнку. 

Источник: Россия Сегодня

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