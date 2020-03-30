Названы виды деятельности с наибольшим числом созданных рабочих мест

06:14

Николай Соколов

Стали известны отрасли, в которых в 2019 году было создано наибольшее количество рабочих мест. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.

РИА Новости

Лидером по этому показателю стала сфера торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов (согласно Росстату, эти сферы входят в одну категорию) — 300,9 тыс. рабочих мест.

В сфере обрабатывающих производств было создано 232,2 тыс. рабочих мест.

Далее следуют сферы строительства (173,2 тыс.), образования (146,4 тыс.) и госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения (139,7 тыс.).

Всего за 2019 год в России было создано 1,98 млн рабочих мест.

Ранее россияне назвали главные критерии идеальной работы, среди которых высокая заработная плата, удобное расположение офиса и его близость к дому, а также комфортные условия труда.