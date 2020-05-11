«Не переманиваем и не пиаримся»: что известно о конфликте Плющенко и хореографа Тутберидзе из-за перехода Трусовой

Между Евгением Плющенко и хореографом команды Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым вновь произошёл конфликт в публичном пространстве. Два специалиста обменялись эмоциональными упрёками после перехода фигуристки Александры Трусовой к двукратному олимпийскому чемпиону. Плющенко заявил Железнякову, что не переманивал спортсменку в свою группу и не хочет пиариться на таких переходах. В прошлый раз тренеры спорили из-за взявшей паузу в карьере Алины Загитовой.

Прошло уже несколько дней с тех пор, как бронзовая призёрка чемпионата Европы Александра Трусова покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и стала ученицей Евгения Плющенко. Это событие сильно потрясло мир фигурного катания и спровоцировало очередной виток конфликта между прежней и нынешней командами юной спортсменки. Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков и Плющенко принялись выяснять отношения в публичном пространстве, обменявшись целым рядом громких и эмоциональных заявлений.

Сразу после того, как стало известно об уходе Трусовой от Тутберидзе, Железняков поделился с болельщиками своим мнением на этот счёт. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, как важно испытывать благодарность к своему тренеру за проведённые вместе годы, и заявил, что ни в коем случае не покинул бы свою команду, даже если бы получил щедрое предложение.

«Я помню, кем я пришёл в эту команду, — просто юнец, красиво танцующий юнец, — и кем стал сейчас благодаря Тутберидзе. Да, много над собой работал, очень много, но сколько нас таких. Если бы не эта команда, я не был бы тем, кем являюсь сейчас! Предложите мне хоть миллион долларов, я останусь в этой команде, пока не уйду на пенсию и мои конечности уже не будут так работать, как сейчас. Есть такое слово — благодарность. Помните всегда об этом. А время, жизнь и высшие силы всех нас рассудят», — написал Железняков.

Вскоре хореограф пояснил свои слова. В интервью «Спорт-Экспрессу» он критично высказался о перспективах Трусовой под руководством нового наставника и заявил, что Плющенко занимается «переманиванием» спортсменов в свою тренировочную группу. Также в комментарии к своей записи в социальной сети «ВКонтакте» он прямо заявил, что считает уход спортсменки предательством.

«Вся команда Тутберидзе чуть ли не сутками сидит на катке. Ни личной жизни, ничего, пашут как папа Карло, вкладывают в детей всё, что возможно и невозможно. И подросток с родителями разворачивается и уходит, не поставив в известность никого от слова «совсем», а в особенности — главного наставника. Правильно Ренат Лайшев (директор школы «Самбо-70». — RT) всё написал, это и есть предательство, я с ним полностью согласен! Почему Сима Саханович ушла по-другому? И мы все при встрече можем спокойно обняться и спросить друг у друга, как дела, как жизнь. А тут вопиющий факт полного неуважения, это называется воткнуть нож в спину», — образно выразил своё видение ситуации Железняков.

Плющенко не остался в стороне от последних заявлений хореографа и ответил на несколько его реплик в своём Instagram. Так, двукратному олимпийскому чемпиону не понравились слова Железнякова, что у него «вызывают уважение те тренеры, которые пашут и воспитывают учеников, а не плетут интрижки и переманивают спортсменов».

«Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток!» — сказал Плющенко.

Бывшего спортсмена также возмутил тот факт, что Железняков вслед за Тутберидзе отписался от Трусовой в Instagram.

«Тот случай, когда потерю никто не заметил! Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!» — отреагировал 37-летний специалист.

Далее внимание Плющенко привлекла цитата Железнякова о том, что он может обращаться к Тутберидзе за постановками программ для Трусовой.

«Алёша, молодец, садись, пять!» — ответил на это тренер фигуристки.

Ещё одну порцию сарказма в адрес Железнякова вызвало его заявление, что он получал щедрые предложения от некоторых зарубежных школ фигурного катания, в которых предлагались хорошие условия для работы, но отказывался от них ради сотрудничества с Тутберидзе.

«А это вообще шедевр! Бедолага, что ты куришь?» — сказал Плющенко.

Напоследок двукратный олимпийский чемпион подвёл итог своей пикировке с Железняковым и признался, что уже больше не мог не реагировать на обвинения в свой адрес.

«Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах! Я долго молчал, но это уже перебор, «друзья»!» — сказал тренер в своём заключительном сообщении.

Это уже не первый случай, когда Плющенко и Железняков конфликтовали в публичном пространстве. До этого между ними произошёл спор из-за взявшей паузу в карьере Алины Загитовой. Хореограф тогда поддержал Тутберидзе, которая заявила, что Плющенко нельзя назвать тренером и что он не воспитал ни одного своего спортсмена.

«Всё, что делает команда Тутберидзе во главе с Этери Георгиевной, — это пашет, пашет и пашет. Этим людям не до тухлых интрижек, хайпа, пиара и плясок на косточках, это удел завистников! Но если тренерский штаб Тутберидзе высказался, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами!» — сказал Железняков Плющенко в декабре прошлого года.

«Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. Ты сам-то понял, что ляпнул? А Мариной Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как надо отвечать серьёзным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть», — ответил тогда Плющенко, вспомнив, как Тутберидзе в ходе их конфликта цитировала поэтессу.