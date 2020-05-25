Небензя заявил о создании на Украине протектората США

25 мая 2020     18
Небензя заявил о создании на Украине протектората США

21:54

Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США фактически создали из Украины протекторат. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«На хребте Евросоюза (в 2014 году. — RT) на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украины, что хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко», — цитирует РИА Новости дипломата.

19 мая украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.

Как заявил депутат, запись свидетельствует «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

В частности, на конференции продемонстрировано несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена. В обмен на это он будто бы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.

Позднее Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных записей.

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке
Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке. Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, у игрока …


Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Около миллиона москвичей не работают либо ограничены в своей трудовой деятельности из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений. Об …


ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарства
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания противомалярийного лекарства гидроксихлорохина, используемого для лечения коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом …


Небензя заявил о создании на Украине протектората США
Небензя заявил о создании на Украине протектората США

21:54 Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США …


СМИ: «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым из-за его конфликта с тренером
СМИ: «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым из-за его конфликта с тренером

22:10 Московский «Спартак» может летом расторгнуть контракт с полузащитником команды Аязом Гулиевым из-за его конфликта с тренером клуба по физподготовке …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты