Невилл — о возобновлении АПЛ: деньги затуманивают умы людей

30 апреля 2020     8
Невилл — о возобновлении АПЛ: деньги затуманивают умы людей

08:25

Телеэксперт и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что возобновление сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ) связано с большими рисками.

«Сколько людей должно погибнуть, чтобы сезон не был возобновлён? Футболистов, сотрудников должно умереть? Речь чисто экономическая. Не было бы экономических интересов, не было бы и вопросов. У клубов огромные инвестиции в этом сезоне. Подумайте о том, что поставлено на карту, к примеру, для «Лидса», который претендует на выход в АПЛ. Потенциально это огромные призовые на повышение в классе. Следовательно, им грозят и огромные экономические потери. Это затуманивает умы людей с точки зрения риска, который они готовы на себя взять», — цитирует Невилла Sky Sports.

Чемпионат АПЛ был приостановлен после 29-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболистов «Арсенала» не проверяли на коронавирус, несмотря на наличие симптомов.

Источник: Россия Сегодня

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