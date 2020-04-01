«Никто не хочет дефолта»: к чему может привести открытие рынка сельхозугодий на Украине

Верховная рада приняла закон о свободной продаже земли. Экс-премьер Украины, лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала такое решение «сдачей страны», а депутатов Рады, отдавших голоса за документ, обвинила в работе на «международных спекулянтов». Тимошенко пообещала бороться против земельной реформы, но эксперты сомневаются, что эти усилия увенчаются успехом. При этом аналитики отмечают, что отмена моратория на продажу земельных участков на Украине рискует обернуться созданием нелегальных схем приватизации.

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила против решения Верховной рады открыть рынок сельскохозяйственных земель. Политик обвинила депутатов и президента Владимира Зеленского в «сдаче» страны.

«Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли!» — написала Юлия Тимошенко в Facebook.

По словам экс-премьера, принятие закона об открытии рынка земли было сделано «по-воровски», во время эпидемии и на фоне серьёзного финансового кризиса. Как отметила Тимошенко, власть не остановила «ни позиция населения, ни протесты аграрных ассоциаций». Вместо этого депутаты отдали 72% украинской территории «зарубежным мошенникам».

Тимошенко пообещала обратиться в Конституционный суд, чтобы добиться признания закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» противоречащим основному закону страны. Кроме того, «Батькивщина» обратится с жалобой в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, поскольку за закон голосовали лица, имеющие конфликт интересов.

«Возможно, Тимошенко сможет вывести людей на улицы. Но вряд ли она сможет повлиять на процесс принятия закона, который теперь должен подписать президент. Закон принимался по требованию МВФ, и для властей прекращение поддержки фонда страшней, чем митинги оппозиции», — такое мнение высказал источник RT в украинской партии «Голос».

Юлия Тимошенко globallookpress.com © Tarasov/ZUMAPRESS.com

Расхождения по почве

Накануне Верховная рада приняла на внеочередном заседании закон, открывающий рынок земли в стране с 1 июля 2021 года. Меры по либерализации порядка продажи и купли земли будут вводиться поэтапно.

До 1 января 2024 года покупка земли будет разрешена только физлицам, являющимся при этом гражданами Украины. Решение о допуске на земельный рынок иностранцев будет принято по итогам общенационального плебисцита. С предложением вынести этот вопрос на референдум президент Украины Владимир Зеленский выступил в ноябре 2019 года.

Согласно принятому Радой закону, земля, находящаяся в государственной или коммунальной собственности, не подлежит продаже. В числе ограничений также запрет на концентрацию более 100 га земли в руках одного покупателя. С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам, одна компания суммарно сможет приобретать до 10 тыс. га, при этом все сделки купли-продажи должны проходить только по безналичному расчёту. Юридическим лицам, участниками которых являются граждане «государства-агрессора», а также находящимся под санкциями физлицам покупка земли будет запрещена.

Заседание Верховной рады globallookpress.com © Yuliya Ovsyannikova/Keystone Press Agency

Если по итогам референдума иностранцы получат возможность покупать землю на Украине, они всё равно не смогут приобретать участки в 50-километровой полосе вдоль государственной границы Украины, говорится в принятом законе.

Кроме того, до 2030 года государство будет регулировать цены на сельскохозяйственные земли, стоимость участков не может быть ниже их нормативной оценки.

Законопроект поддержали 259 народных депутатов. Свои голоса в поддержку документа отдали 206 представителей партии Владимира Зеленского «Слуга народа», 23 депутата от фракции «Европейской солидарности» (партию возглавляет экс-президент Украины Пётр Порошенко. — RT), 13 — от партии «Голос», от парламентской группы «Доверие» — 12, и 5 голосов дали внефракционные нардепы.

«Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — за жизнь» отказались поддержать земельный законопроект, документ также бойкотировала депутатская группа «За будущее».

При этом не все представители партий, поддержавших закон, разделяют точку зрения властей. Как отметил в беседе с RT источник в партии «Европейская солидарность», Украина не готова к открытию рынка земли.

«Кадастры плохо заполнены, процедуры продажи земли очень сложные и запутанные, поэтому есть масса возможностей для манипуляции. Все мы знаем, как на Украине работают правоохранительные органы, и каждый день слышим о случаях рейдерства. Никаких механизмов защиты для обычных пайщиков нет», — отметил депутат.

В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» считает, что Зеленскому пришлось пойти на серьёзный компромисс.

«Продажу земли якобы открыли, но ввели массу ограничений. Например, до 2024 года приобретать участки смогут только физические лица и не более 100 га. Интересы людей никто не защитил. То есть эта реформа делается исключительно для МВФ, а через год этот закон могут также успешно отменить. Сейчас просто никто не хочет дефолта, потому закон и был принят», — заявил политик.

Многострадальный проект

Напомним, на протяжении последних десятилетий на Украине действовал мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Продажа земельных участков запрещалась, единственным способом передачи земли являлась аренда.

При этом открытие рынка сельскохозяйственных земель является давним требованием Международного валютного фонда (МВФ) к Киеву. Как заявлял ещё в 2017 году постоянный представитель фонда на Украине (тогда этот пост занимал Жером Ваше. — RT), земельная реформа способна ускорить рост украинской экономики. Как считают в МВФ, сложившаяся ранее система не позволяла аграрному сектору Украины развиваться.

Пётр Порошенко Reuters © Valentyn Ogirenko

По мнению руководителя украинского Центра политического и экономического анализа Александра Кавы, разговоры о том, что открытие рынка земли станет толчком к развитию украинской экономики, являются манипуляцией, направленной на продвижение законопроекта.

«Если бы политики хотели развития, они сосредоточились бы на промышленности. Но дело в том, что земля — это единственный актив, который оставался ещё в большом объёме на Украине и не был приватизирован», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По словам Александра Кавы, после того как закон вступит в силу, в стране начнётся скупка земельных участков у простых граждан.

«Заложенные в законе ограничения не сработают. Учитывая, как функционирует государственный механизм Украины, можно понять, что будет создано много схем для обхода этих рамок», — отметил эксперт.

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз, говорить о благотворном влиянии открытия рынка земли на украинскую экономику сложно.

«Существуют разные мнения по этому вопросу. Сторонники законопроекта считают, что такое нововведение даст прибавку к ВВП от 1—5%. МВФ считает, что это на 2% может увеличить ВВП. Ориентировочная стоимость земли при её свободной продаже должна составить от $1500 до $2000 за гектар. Однако это будет самая низкая цена в Европе», — пояснил эксперт.

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Пётр Порошенко пытался реализовать советы фонда. Будучи президентом Украины, политик поддерживал идею отмены моратория на продажу земли. Противников реформы Порошенко называл «популистами», которые лишь мешают властям защитить интересы украинских фермеров. Однако Порошенко так и не удалось провести скандальные поправки на фоне бурного общественного протеста против предлагаемых мер. Как показывали результаты социологических опросов в 2017 году, большинство жителей села были настроены скептически к идее отмены моратория.

За последние годы настроения украинцев не изменились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале 2020 года. Исследование показало, что проголосовать за открытие земельного рынка готовы 15% украинцев, 62% выступили бы против этой инициативы, а ещё 18% респондентов не стали бы участвовать в подобном референдуме. При этом часть респондентов отказались отвечать или заявили, что не имеют определённой позиции по земельному вопросу.

То, что не удалось сделать Порошенко, реализовал новый президент Украины Владимир Зеленский. Ещё во время предвыборной кампании он обещал сформировать в стране «прозрачный рынок земли».

В ноябре 2019 года Рада приняла законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель в первом чтении. Согласно документу, правом покупать сельскохозяйственные земли наделялись физлица, юридические лица, территориальные общины и государства. Иностранцы могли быть допущены к земельным сделкам не ранее чем после 2024 года. Решение Рады спровоцировало акции протеста, а также переход в оппозицию партии Юлии Тимошенко «Батькивщина». В итоге второе чтение законопроекта было отложено на 2020 год, за это время были рассмотрены несколько тысяч поправок.

Коррупционная специфика

Пандемия коронавируса и общее ухудшение финансово-экономического положения страны вынудили власти ускорить работу над законопроектом. Кроме того, в конце марта Киев начал переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.

Как отметил Михаил Кривогуз, сегодня Украина особенно сильно нуждается в новых кредитных траншах МВФ. Со своей стороны, фонд настаивает на ряде реформ, в том числе на введении сельхозземель в рыночный оборот, потому что руководствуется интересами западных компаний, которые в будущем смогут выкупать украинские чернозёмы, пояснил эксперт.

Уборка урожая в Киевской области Reuters © Valentyn Ogirenko

Как заявил Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в Facebook, единственным спасением Украины может стать получение финансовой поддержки от международных партнёров в размере $10 млрд. В противном случае стране грозит государственный дефолт, предупредил украинский лидер. Зеленский также напомнил, что условием получения внешней помощи Украиной является принятие законов о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и о земельной реформе.

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По словам Михаила Кривогуза, в самом по себе открытии рынка земли не было бы ничего плохого, если бы реформа проводилась на других условиях.

«Открытие земельного рынка проводилось ещё в дореволюционной России, в рамках Столыпинских реформ. Но на Украине из-под ограничения по сосредоточению земли в одних руках выведены украинские банки. И они смогут производить завуалированную продажу: например, брать землю у человека в залог, но с теневой договорённостью, что этот залог формальный, земля, мол, переходит в их собственность. Подобных рисков существует много», — пояснил эксперт.

По мнению Кривогуза, с учётом украинского уровня коррупции при реализации реформы неизбежны злоупотребления.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Кава. По мнению эксперта, опасения, звучащие сейчас в украинском обществе, имеют под собой почву.

«Все боятся того, что у простых граждан землю «уведут» теперь при помощи различных схем, а сельское население Украины останется без своего главного ресурса. Если учитывать, как на Украине проходила приватизация раньше и как при нынешнем президенте, то ожидать каких-то рыночных цен и справедливых цен на землю не приходится. Международные финансовые круги заинтересованы в том, чтобы купить украинские земли за бесценок», — подытожил эксперт.