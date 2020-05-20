Nord Stream 2 AG оценила решение суда ЕС по иску о Газовой директиве

20 мая 2020     16
Nord Stream 2 AG оценила решение суда ЕС по иску о Газовой директиве

19:19

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG проанализирует решение Европейского суда, отклонившего иск против действия положений Газовой директивы в отношении газопровода, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

РИА Новости

«Мы приняли к сведению постановление суда Европейского союза общей юрисдикции. Важно отметить, что решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде», — говорится в сообщении.

Как отмечается, иск не был отклонён по существу, в частности, довод о том, что поправки являются незаконной дискриминацией проекта.

В компании подчеркнули, что продолжат настаивать на своих требованиях и могут подать апелляцию в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что суд Евросоюза отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм ЕС на газопроводы из третьих стран.

Источник: Россия Сегодня

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