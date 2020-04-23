«Новые» силы: зачем Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером Украины по реформам

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера правительства Украины по реформам. Это подтвердили в партии «Слуга народа» и сообщили, что Саакашвили будет присутствовать на внеочередном заседании Рады 24 апреля. Эксперты отмечают, что возвращение политика можно объяснить несколькими причинами: отсутствием в команде президента опытных кадров, попыткой Зеленского создать противовес политическим старожилам и возможным указанием со стороны Запада.

Михаил Саакашвили в ближайшее время может получить пост вице-премьера в правительстве Украины. Об этом сам политик сообщил в своём Facebook. По словам экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области, украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему курировать реформы.

«Для меня большая честь — получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам», — написал Саакашвили.

Позднее эту информацию подтвердила заместитель главы партии Зеленского «Слуга народа» Евгения Кравчук. Она сообщила, что вопрос с назначением Саакашвили может быть решён на внеочередном заседании Верховной рады 24 апреля.

«Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается. О такой возможности сообщил Давид Арахамия. Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты», — приводит слова депутата Интерфакс-Украина.

Кравчук отметила, что Саакашвили был приглашён на заседание фракции 24 апреля для представления депутатам, а также обсуждения его кандидатуры.

Источник RT в партии «Слуга народа» рассказал, что идея вернуть грузинского экс-президента в активное политическое поле Украины принадлежит президенту Украины.

«Инициатива вернуть Михаила Саакашвили принадлежит лично Владимиру Зеленскому, который, очевидно, решил создать систему противовеса в политике. Рада намерена проголосовать за «антиколомойский закон» (закон о банковской деятельности. — RT), и противостояние Зеленского и Коломойского усилится. Видимо, помочь Зеленскому в этом противостоянии и должен Михаил Саакашвили. Мне кажется, что идея так себе. Но зато шуму и шоу будет очень много», — отметил собеседник RT.

Напомним, Саакашвили в период своей политической активности на Украине неоднократно резко отзывался об Игоре Коломойском (которого одно время называли главным бенефициаром прихода Владимира Зеленского в политику) и даже угрожал олигарху тюремным сроком.

Гражданин мира

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2008 по 2013 год. В октябре 2013-го, не дожидаясь окончания своего второго президентского срока, он покинул страну и улетел в Брюссель. В 2014 году Генпрокуратура Грузии открыла в отношении Саакашвили несколько дел, в том числе по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств.

В 2015 году по приглашению Петра Порошенко он прибыл на Украину, получил украинское гражданство и в мае был назначен на должность губернатора Одесской области.

Пётр Порошенко вручает Михаилу Саакашвили удостоверение губернатора Одесской области © Ukrainian Presidential Press Service/Mykola Lazarenko/Handout via Reuters

Однако уже в ноябре 2016 года политик заявил, что покидает свой пост из-за невозможности побороть коррупцию среди чиновников.

Через некоторое время Саакашвили отметил, что намерен бороться с засильем преступности в высших эшелонах украинской власти, и сформировал партию «Движение новых сил».

Постепенно его заявления приобрели ярко выраженный антиправительственный характер. К концу 2017 года Саакашвили стал последовательно призывать к импичменту Петра Порошенко.

При этом власти страны пытались нейтрализовать новоявленного оппозиционера. Его лишили гражданства и выслали с территории Украины. Но при поддержке сторонников Саакашвили сумел вернуться, незаконно перейдя польско-украинскую границу. При этом его последователи не раз действовали достаточно агрессивно и устраивали стычки с полицией.

Одновременно с этим Саакашвили подал ряд судебных исков против Киева, считая действия властей неоправданными и незаконными. А члены его партии «Движение новых сил» периодически устраивали митинги и протестные акции. Однако вскоре Саакашвили был задержан и снова выслан в Польшу, откуда убыл в Нидерланды, где проживает его семья.

Источник RT в партии «Европейская солидарность» отметил, что был шокирован решением Зеленского предложить Саакашвили пост в кабинете министров.

«Мне кажется, что это безумие. После всего того, что творил Саакашвили (прорывал границу и бегал по крыше), назначить его вице-премьером может только большой оптимист», — отметил собеседник RT.

По его мнению, Саакашвили могут использовать для борьбы с неугодными политиками.

«Видимо, Зеленский решил противостоять главе МВД Арсену Авакову, который также усиливает свои позиции. Проблема заключается только в одном — не начнёт ли Саакашвили воевать с самим Зеленским, особенно по вопросам переговоров по Донбассу. Я считаю, что Зеленский в перспективе проиграет от этой инициативы», — пояснил представитель «Европейской солидарности».

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» считает, что назначение Саакашвили может обрушить рейтинги Зеленского.

«Бизнес и обычные люди недовольны Зеленским. Никаких реальных программ поддержки людей, которые почти месяц сидят на карантине, нет. У правительства никаких идей, как спасать малый бизнес, видимо, нет. Зато реформами займётся человек, который успел показать всю свою профнепригодность в Одесской области. Многие воспринимают это как издевательство и слабость самого президента», — подчеркнул представитель «Батькивщины».

Поддержка Зеленского

Напомним, что вскоре после избрания президентом Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Это произошло 28 мая 2019 года, уже на следующий день политик прибыл на Украину.

Вернувшись, Саакашвили снова подверг критике Петра Порошенко и его ставленников, заявив, что те помешали его партии «Движение новых сил» участвовать в выборах в Верховную раду. В июне 2019 года политик заявил, что назначенные при Порошенко функционеры ЦИК намеренно не допустили кандидатов от его партии до регистрации на выборах.

Через месяц, в июле 2019 года, Саакашвили объявил, что его партия «Движение новых сил» отказывается от участия в выборах в Верховную раду в пользу политической силы президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам… Мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию, — отдать голоса за «Слугу народа», — говорилось в обращении политика в Facebook.

Саакашвили отметил, что голоса сторонников его партии могут помочь «Слуге народа» по итогам парламентских выборов «независимо формировать правительство».

При этом руководство партии «Слуга народа» тогда заявило, что не имеет каких-либо договорённостей по данному вопросу ни с фракцией Саакашвили, ни с какими-либо другими политсилами, а его действия являются его личной инициативой.

Саакашвили не забывал и про Грузию: в сентябре 2019 года он пообещал, что вернётся в страну осенью 2020-го в преддверии парламентских выборов. Он заявил, что, несмотря на угрозу ареста, прибудет в Грузию, чтобы «помочь народу разобраться с олигархом Иванишвили».

Внешние интересы

Ни администрации Зеленского, ни Украине как государству не нужна подобная личность в качестве ответственного лица в высшем эшелоне исполнительной власти, отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Уверен, это инициатива Запада, который пытается устраивать людей, давно являющихся его агентами, в том числе на постсоветском пространстве, на приятные и удобные должности. В данном случае с помощью Саакашвили можно будет влиять на решения президента и кабинета министров, а за счёт его эпатажности, публичности можно будет критиковать целый ряд направлений, идей, которые Запад считает для себя неудобными, хотя для Украины они могут быть обоснованны», — пояснил эксперт.

Владимир Зеленский в Верховной раде Украины Reuters

Саакашвили уже зарекомендовал себя как человека, который много разрушает и мало создаёт, добавил Денисов. При этом политолог отметил, что у Зеленского ещё есть время передумать.

«Надо сначала подождать, назначат его или нет. Саакашвили слабоуправляем, и на Украине он уже это продемонстрировал. Если он займёт эту должность, то через несколько недель, месяцев начнёт критиковать президента и его окружение. Если это решение инициировано Западом, то Саакашвили будет достаточно сложно потом снять с этой должности. Но это выбор президента», — отметил Денисов.

Кадровая политика нынешнего президента Украины совершенно нерациональна, поскольку он выбирает людей случайно, по симпатиям или благодаря советам, подчеркнул в комментарии RT директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«В случае с Саакашвили, скорее всего, Зеленскому его кто-то посоветовал, поскольку это политик, который имеет репутацию реформатора на Западе и в определённых кругах на Украине, связанных с Соросом, Демократической партией США. Эти люди могли посоветовать президенту, что ему нужен авторитет в этих кругах, потому что правительство, возглавляемое человеком, который вчера ещё был директором электростанции, не выглядит убедительно. Зеленскому эта идея могла понравиться», — отметил политолог.

Украина сегодня стоит на пороге катастрофы, а назначение экс-президента Грузии может её ускорить, считает Михаил Погребинский.

«Если Саакашвили будет назначен на эту должность, то это ускорит процесс движения в сторону катастрофы. Трудно предугадать, когда она произойдёт, — может, через полгода или год. Но это обязательно будет, судя по тому, с какими проблемами живёт страна», — добавил эксперт.

Погребинский предположил, что Зеленский может рассматривать Саакашвили как посредника, с помощью которого Киев сможет побыстрее получить средства от МВФ, после чего от него можно будет с лёгкостью избавиться. При этом назначение экс-президента Грузии может усилить политическую нестабильность на Украине из-за его конфликта с лидером «Европейской солидарности» Петром Порошенко.

«Возможно, Саакашвили попытается свести счёты с экс-президентом, поскольку он злопамятный человек. Он хотел бы, чтобы Порошенко посадили. Сможет ли он продвинуть это процесс — неизвестно», — пояснил политолог.

Михаил Погребинский отметил, что, несмотря на то что у Саакашвили на Украине есть сторонники и последователи, ожидать широкой поддержки со стороны граждан ему не стоит.

«Остальные украинцы скажут, что президент болен на голову, соответственно, подбирает себе людей по рангу. Не думаю, что большинство будут рады этому назначению и поддержат такой шаг», — заключил политолог.