О'Нил считает, что сезон НБА нужно досрочно завершить

10 мая 2020     16
О'Нил считает, что сезон НБА нужно досрочно завершить

23:53

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил высказал мнение, что нынешний сезон, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, необходимо досрочно завершить.

«Мы должны досрочно завершить сезон. Продолжать заботиться о безопасности игроков и людей, позволить правительству найти способ навсегда избавиться от этой штуки», — приводит слова О’Нила New York Post.

Он также отметил, что не считает доигровку сезона при пустых трибунах хорошей идеей.

«Игры без зрителей? Я бы играл ужасно без фанатов. Боже мой, я был бы худшим центровым в истории НБА, потому что мне нужно питаться энергией толпы, мне нужно повышать свой адреналин! Вы знаете, сколько игр я выиграл, просто выйдя на арену соперников, когда фанаты дико смотрели на меня? Каждый раз, когда я промахивался с линии фола, они смеялись. Я бы говорил: «О, вы думаете, это смешно? Ну тогда смотрите». Болельщики были бы для меня необходимы», — добавил легендарный форвард.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что НБА не будет прерывать сезон, если после его возобновления у игроков обнаружат коронавирус.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

СМИ: Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая
СМИ: Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая

23:42 Футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) с 14 мая начнут тестировать на коронавирус в рамках плана по возобновлению прерванного сезона. …


О'Нил считает, что сезон НБА нужно досрочно завершить
О'Нил считает, что сезон НБА нужно досрочно завершить

23:53 Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил высказал мнение, что нынешний сезон, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, необходимо …


Олимпийская чемпионка рассказала об интригах и расследованиях в фигурном катании
Олимпийская чемпионка рассказала об интригах и расследованиях в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объяснила популярность фигурного катания в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой …


В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски

Власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и ввели масочный режим. Соответствующий указ подписал губернатор города …


Опубликованы архивные фото советских полководцев времен наступления на Берлин
Опубликованы архивные фото советских полководцев времен наступления на Берлин

Минобороны России опубликовало архивные фотографии советских полководцев в завершающий период Великой Отечественной войны во время подготовки и проведения Берлинской наступательной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты