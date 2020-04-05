Общение с фанатами и поддержка итальянцев: чем занимается Шарапова после завершения карьеры

Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свой номер телефона. Пятикратная обладательница турниров Большого шлема призвала болельщиков задавать ей все интересующие вопросы. Россиянка, как и другие люди, вынуждена оставаться дома из-за пандемии коронавируса. RT рассказывает, чем занимается уроженка Нягани после завершения карьеры.

«Рассказывайте, как у вас дела, задавайте вопросы»

Завершив карьеру, Мария Шарапова решила стать ещё ближе к своим поклонникам. В непростых условиях самоизоляции из-за распространения коронавируса россиянка попыталась лично поддержать их и пошла на неожиданный шаг — выложила в социальных сетях свой номер телефона. Пятикратная победительница турниров Большого шлема призвала подписчиков писать ей и пообещала отвечать всем.

«Я не просто недавно обзавелась телефонным номером с кодом 310 (привет, крутой народ), но даже готова им с вами поделиться. Пишите мне на 310-564-7981! Я не шучу. Рассказывайте, как у вас дела, задавайте вопросы или просто передавайте привет. Также буду рада неплохим кулинарным рецептам», — написала Шарапова в Instagram.

Правда, вскоре выяснилось: по техническим причинам писать Марии пока могут лишь жители США и Канады. Но уроженка Нягани пообещала в скором времени решить эту проблему. К слову, вслед за ней на аналогичный шаг пошла американка Слоан Стивенс. Она также опубликовала в соцсетях свой номер телефона.

Так или иначе, россиянка действительно прикладывает усилия, чтобы после ухода из тенниса не растерять свою солидную армию поклонников. Например, на прошлой неделе она пообщалась с ними в видеочате. Изначально Мария отводила на беседу всего 45 минут, но в итоге разговаривала с болельщиками два часа и, кажется, осталась под впечатлением.

«Лучшие два часа, какие могут быть в жизни! #ТусовкаСемьиШараповой* сопровождалась морем смеха, слёз, вина (у меня был чай, но в следующий раз я такого промаха не допущу). Меньшего я и не ожидала», — написала Шарапова.

«Пожалуйста, оставайтесь дома»

В целом Мария вынуждена, как и остальные люди, находиться дома. После объявления о завершении карьеры она успела сыграть в теннис с голливудской актрисой Хилари Суэнк, а также победить в кулинарном конкурсе в паре с семикратным чемпионом турниров Большого шлема Джоном Макинроем.

Далее в социальных сетях Шараповой появлялись только посты о самоизоляции. Экс первая ракетка мира неукоснительно соблюдает правила карантина и просит о том же своих поклонников. Так, россиянка приняла участие в акции «Безопасные руки». Спортсменка показала подписчикам, как правильно их мыть.

Это неожиданно привело к небольшому скандалу. В комментариях некоторые остались недовольным тем, что Мария не выключила кран, когда намыливала руки и разговаривала. Бывшую теннисистку обвинили в неэкономном расходовании ресурсов. Шарапова оправдалась тем, что никогда прежде не мыла руки под прицелом камеры, и заверила, что в обычной жизни всегда выключает кран в подобных ситуациях.

Также россиянка опубликовала эмоциональный пост со словами поддержки в адрес итальянцев, которые особенно сильно пострадали от коронавируса. По её словам, она влюбилась в эту страну, ещё будучи маленькой девочкой. Она призналась, что именно там проводила большую часть тренировок за последний год и теперь считает Италию своим вторым домом.

«Я съела непозволительно много пасты с соусом песто дженовезе, завела новых друзей и нашла команду, которая серьёзно повлияла на то, как я оцениваю качество своей работы. Я улучшила свои навыки вождения (или ухудшила), так как местные таксисты реагировали немного экспрессивными жестами», — написала Шарапова в Instagram.

Она пообещала после завершения пандемии обязательно приехать в страну, чтобы навестить своих друзей, которые появились у неё в самых разных уголках Италии.

«Пока мы переживаем столь неопределённые времена, давайте делать это с добротой, любовью и оптимизмом — всеми теми прекрасными качествами, которыми Италия делилась со мной. Пожалуйста, оставайтесь дома», — добавила Шарапова.

Пока же Марии остаётся лишь следовать собственному совету и наслаждаться отдыхом, пусть и вынужденным. Внезапно освободившееся время она тратит, например, на просмотр документальных фильмов. Так, в одном из постов она назвала трогательной картину «Ральф Лорен как он есть» 2019 года.

Помимо этого, Шарапова совершает небольшие прогулки возле дома и уделяет немало времени готовке. Ей теперь приходится немало времени проводить на кухне, и этому она даже посвятила отдельный пост.

«Теперь в пять часов, раскупорив бутылочку оранжевого вина, мы начинаем наши уютные посиделки. Здесь мама осваивает рецепты Оттоленги. Здесь в последние две недели посудомоечную машину включают чаще, чем на протяжении предыдущих двух лет. Открытая планировка — важнейший элемент этой комнаты, она идеально подходит для того, чтобы весело проводить время всей семьёй. Это меня особенно радует в эти дни», — поведала завершившая карьеру теннисистка.

Однако, даже проводя время в собственном доме и наслаждаясь долгожданным отдыхом, россиянка не забывает о своём бизнесе. По словам Шараповой, конфеты Sugarpova продолжают покупать, несмотря на пандемию коронавируса.

«Конфеты и снеки на 90% являются импульсивными покупками. Их часто покупают, когда, например, выходят в магазин во время карантина. Ты идёшь за рисом и берёшь немного конфет. Наши продажи не упали, это обнадёживает. 70% наших ретейлеров продолжают работать, ведь это продуктовые магазины. Наш главный провал — сеть магазинов, располагающихся в аэропортах. Мы представлены практически в 500 их магазинах, а все они закрылись вместе с аэропортами», — заявила Мария в интервью Кевину О’Лири на YouTube.