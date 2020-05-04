Оценена возможность нового заражения переболевших коронавирусом россиян

Россияне, у которых выработались антитела к коронавируса, не могут заразиться им повторно, однако их иммунная система более подвержена проникновению других инфекций. Об этом предупредил генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин в интервью «Комсомольской правде».
По его словам, любые вирусы «подтачивают» иммунную систему и открывают дорогу для других инфекций, поэтому даже выздоровевшим от коронавируса людям надо быть осторожнее.
Также Лебедин перечислил две категории граждан, которым необходимо сдавать тесты на коронавирус. В первую он включил россиян, у которых появилась высокая температура, кашель и другие проявления вирусных заболеваний. При этом он порекомендовал сдавать анализы на антитела только тем, у кого симптомы длятся более двух дней, так как это минимальный срок их выявления.
Во второй категории оказались люди, у которых уже был диагностирован коронавирус, и они хотят выйти из карантина, а также те, кто хочет стать донором плазмы. В этом случае им делают не «быстрый» тест, а иммуноферментный анализ. «Во всех других ситуациях мы убедительно просим не делать тесты на антитела к SARS-CoV-2. Мы, наверное, должны быть очень рады “легким” деньгам за проданные тесты на коронавирус, но лучше мы их заработаем, выпуская другие изделия, реально нужные в медицине»,
30 апреля ВОЗ заявила, что человек, организм которого выработал иммунитет к коронавирусной инфекции, может заразиться повторно — наличие антител не означает безопасность.
По данным на 4 мая, в мире более 3,47 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 244 тысяч скончались, более 1,11 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия находится на 7-м месте по числу инфицирования с показателем 134 687 человек.
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Источник: Лента.Ру