Один человек погиб при пожаре в жилом доме под Красноярском

В Зеленогорское Красноярского края произошёл пожар в жилом пятиэтажном доме, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в региональном МЧС России.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание двух квартир. К сожалению, погиб один человек», — приводит сообщение пресс-службы Интерфакс.
Из дома были эвакуированы 20 человек.
По информации источника агентства, причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже.
Ранее пять жилых домов загорелись во Владимирской области.
Источник: Россия Сегодня
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