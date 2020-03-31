Один человек погиб при пожаре в жилом доме под Красноярском

31 марта 2020     22
Один человек погиб при пожаре в жилом доме под Красноярском

04:19

В Зеленогорское Красноярского края произошёл пожар в жилом пятиэтажном доме, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

РИА Новости

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание двух квартир. К сожалению, погиб один человек», — приводит сообщение пресс-службы Интерфакс.

Из дома были эвакуированы 20 человек.

По информации источника агентства, причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже.

Ранее пять жилых домов загорелись во Владимирской области.

Источник: Россия Сегодня

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