Омская область закупит дополнительные аппараты ИВЛ

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

Медицинских работников обучают диагностике коронавируса. Кроме того, работает горячая линия, которую переведут на круглосуточный график в ближайшее время.

Область также бесплатно получит 20 аппаратов ИВЛ и аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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