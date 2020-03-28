Омская область закупит дополнительные аппараты ИВЛ

27 марта 2020     17
Омская область закупит дополнительные аппараты ИВЛ

22:49

Омская область планирует закупить дополнительные аппараты искусственной вентиляции лёгких.

РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Область также бесплатно получит 20 аппаратов ИВЛ и аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Медицинских работников обучают диагностике коронавируса. Кроме того, работает горячая линия, которую переведут на круглосуточный график в ближайшее время.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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