«Он был удивительным человеком, игроком и другом»: хоккеист НХЛ Кейв скончался в возрасте 25 лет

В Торонто в возрасте 25 лет скончался хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв. В ночь на 7 апреля у него произошло кровоизлияние в мозг, после чего врачи ввели его в искусственную кому и провели операцию по удалению коллоидной кисты, но не смогли спасти спортсмена. Соболезнования в связи со смертью Кейва выразили его коллеги, а также комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. За свою непродолжительную карьеру в лиге игрок провёл 67 матчей и забросил четыре шайбы.

Хоккейный мир скорбит по игроку «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейву. Канадский центрфорвард скончался 11 апреля после операции по удалению коллоидной кисты. Ему было всего 25 лет.

Кейв оказался в критическом состоянии в ночь с 6 на 7 апреля, когда у него произошло внутримозговое кровоизлияние. Хоккеист был введён в состояние медикаментозной комы и срочно доставлен в палату интенсивной терапии больницы в Торонто. В тот же день хирурги удалили кисту, оказывавшую давление на мозг. Его жена Эмили сообщала, что супругу поможет выжить только чудо. В течение четырёх дней Кейв оставался без сознания, однако врачи так и не смогли спасти его жизнь.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Колби Кейв скончался сегодня ранним утром. Эмили и обе наши семьи пребывают в шоке. Но мы знаем, что нашего Колби любили его родные и друзья, всё хоккейное сообщество и многие другие. Мы благодарим за молитвы в это нелёгкое время», — сказано в заявлении семьи Кейва.

Соболезнования в связи со смертью своего игрока выразили «Эдмонтон Ойлерз» и его фарм-клуб «Бейкерсфилд Кондорс».

«Колби был потрясающим одноклубником с прекрасным характером, его любили и им восхищались везде, где он играл. Наши мысли и молитвы обращены к его жене Эмили, семье и друзьям», — сообщила пресс-служба «Ойлерз».

Отреагировал на кончину молодого игрока комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. Он рассказал о мечте Кейва играть в лиге, которую он успел воплотить в жизнь.

«Семья НХЛ скорбит из-за безвременного ухода Колби Кейва, чьи жизнь и карьера, хоть и оказались слишком коротки, тем не менее были вдохновляющим символом всего лучшего, что есть в нашей игре. Его не выбирали на драфте, но он неустанно следовал за своей хоккейной мечтой вместе с «Эдмонтон Ойлерз» и «Бостон Брюинз». Серьёзный и трудолюбивый игрок, он вызывал восхищение у партнёров и тренеров. Что ещё более важно, он был добрым и щедрым человеком, которого любили все те, кому посчастливилось его знать», — заявил Беттмэн.

Кейв родился в канадской провинции Саскачеван и там же начал свою хоккейную карьеру с местной юношеской лиги. Он провёл пять лет в команде Западной хоккейной лиги «Суифт-Каррент Бронкос», в составе которой был капитаном и дважды набирал больше 70 очков за сезон. Однако начать карьеру в НХЛ сразу после совершеннолетия Кейву не удалось: перед драфтом 2014 года он был помещён под 157-м номером в скаутском рейтинге и не был выбран ни одним клубом.

В конце концов с Кейвом подписал контракт «Бостон Брюинз» и сразу же отправил в фарм-клуб «Провиденс Брюинз», с которым он дошёл до полуфинала Кубка Колдера — главного трофея АХЛ. В сезоне-2017/18 Кейва вызвали на три игры в основную команду, а в следующем сезоне он уже отметился первым голом в НХЛ, поучаствовав в разгроме «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0. Вместе с Кейвом путь из юниоров до «Бостона» прошёл Джейк Дебраск, который был поражён новостью о смерти бывшего напарника.

«Я шокирован и огорчён этой ужасной новостью. Трудно выразить свои чувства словами. Мне повезло поиграть с Колби на юниорском уровне. Он был нашим капитаном и лидером. Было незабываемо, когда мы снова оказались в одной команде НХЛ. Он был удивительным человеком, игроком и другом. Покойся с миром, Колби», — отреагировал Дебраск.

В январе 2019-го Кейв перешёл в «Эдмонтон», до конца сезона провёл с канадским клубом 33 матча и отметился двумя заброшенными шайбами. В текущем сезоне Кейв продолжал перемещаться из «Ойлерз» в «Кондорс» и обратно, но успел провести в НХЛ ещё 11 матчей и оформил гол в ворота «Питтсбург Пингвинз», эффектно пройдя в одиночку половину площадки.

В эти дни «Эдмонтон» должен был впервые за три года принимать участие в розыгрыше Кубка Стэнли, так как команда уже практически обеспечила себе выход в плей-офф, но розыгрыш был отложен из-за пандемии коронавируса. У Кейва же был прекрасный шанс дебютировать в этом турнире.