Онищенко оценил условия смягчения ограничений в России из-за коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил условия снятия ограничительных мер из-за коронавируса, которые назвал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико. Его слова передает РИА Новости.

Онищенко заявил, что в России никогда не доводили уровень иммунитета до 95 процентов, и в этом нет никакой необходимости. Он считает, что популяционный порог при низкой заразительности работает и при меньших цифрах. Кроме того, Онищенко уверен, что у россиян будет иммунитет к коронавирусу.

Ранее Брико заявил, что ограничительные меры можно будет снимать, когда у 60-70 процентов граждан обнаружат иммунитет к COVID-19. По его словам, это тот уровень, который позволит сказать, что, если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц.

В России общее число случаев заражения коронавирусом достигло 344 481 в 85 регионах. За последние сутки коронавирус выявили у 8599 человек — это наименьший показатель за последние три недели. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 22 мая заявила, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса. По ее словам, текущая ситуация в стране определяется как «достаточно стабильная», однако в ближайшее время все равно необходимо соблюдать все требования и проявлять «особое внимание».

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Источник: Лента.Ру