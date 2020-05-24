Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал бредом и вбросом заявления о «жидком чипировании» через вакцину от коронавируса. Его слова приводятся на сайте НСН.

«”Жидкое чипирование” — это абсолютный бред! Ничем иным как неуклюжим заказом в отношении вакцинирования от коронавируса эти вбросы назвать нельзя. Заинтересантов, конечно, много. Если бы кому-то захотелось так сделать, то это сделали бы давно. Например, через вакцинацию от гриппа», — высказался Онищенко.

Он добавил, что нет такой структуры, которая была бы заинтересована в подобном чипировании людей. Конспирологические теории на этот счет он объяснил «шизофреническим бредом отдельных товарищей, которые далеки от проблем медицины и задач спецслужб».

«Уверен, россияне вполне нормально отнесутся к вакцинации от коронавируса. Люди понимают ее необходимость», — заключил Онищенко.

Ранее Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых размещены видеозаписи с недостоверной информацией о коронавирусе. Как сообщил «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Андрей Иванов, речь идет о блокировке двух видеозаписей, в которых излагались конспирологические теории о вирусе. По данным сотрудников прокуратуры, в одном из роликов говорится, что «коронавирус является спецоперацией», цель которой — создать вакцину и с ее помощью провести чипирование людей, а затем сократить население планеты.

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Источник: Лента.Ру