Онлайн-шествие «Бессмертного полка» посмотрели 25 миллионов человек

Победный марш «Бессмертного полка онлайн» завершен, акция длилась 20 дней и за это время трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира. Об этом сообщается на сайте акции в пятницу, 29 мая.

«Главный смысл всего, что мы делаем — в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе», —сказал сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», народный артист СССР Василий Лановой.

Среди участников акции было много россиян младше 21 года, говорится в сообщении.

Трансляция почти три недели шла на сайтах Бессмертного полка, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Наибольшую популярность у участников акция получила именно в социальных сетях, там ее посмотрели около 18 миллионов раз.

Все документы о героях войны будут доступны в «Банке Памяти».

26 мая президент России Владимир Путин объявил, что традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет 26 июля, в День военно-морского флота.

Источник: Лента.Ру