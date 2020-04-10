Министры ОПЕК+ продолжат переговоры 10 апреля для получения согласия Мексики на предложенные условия сокращения добычи нефти и определения дальнейших шагов по стабилизации рынка.

globallookpress.com

Об этом говорится в коммюнике организации по итогам онлайн-заседания.

«Достигнутое соглашение зависит от согласия Мексики принять условия, указанные в приложении», — приводит сообщение ТАСС.

В случае получения согласия Мексики, страны ОПЕК+ совокупно сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки — с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки.

При этом Россия и Саудовская Аравия ограничат добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки до уровня добычи в мае — июне по 8,5 млн баррелей в сутки.