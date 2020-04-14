Ранее сообщалось, что более 6 тыс. человек в российской столице проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.

Уточняется, что общее число мест для пациентов с коронавирусом в больницах департамента здравоохранения Москвы увеличится до 21 тыс.

«В ближайшие 10 дней будут перепрофилированы ещё 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости заявление.

Число мест для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве увеличится до 21 тыс. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Оперштаб Москвы рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

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