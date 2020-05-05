Оперштаб рассказал о возрасте новых пациентов с коронавирусом в Москве

5 мая 2020     7
Оперштаб рассказал о возрасте новых пациентов с коронавирусом в Москве

11:50

Около 90% новых пациентов с коронавирусом в Москве — граждане в возрасте до 65 лет. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19.

© РИА Новости

«46,4% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет, 7% — от 66 до 79 лет, еще 3,3% — старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что в Москве за сутки выявлено 5714 новых случаев инфицирования COVID-19.

По последним данным, общее число случаев заболевания коронавирусом в России составило 155 370.

Источник: Россия Сегодня

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