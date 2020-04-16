Организаторы «Кинотавра» сообщили о его переносе

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи не состоится в июне, он может пройти осенью.
«По понятным причинам фестиваль «Кинотавр» не сможет состояться в объявленные ранее даты — с 7 по 14 июня 2020 года», — приводит ТАСС обращение организаторов.
Отмечается, что работа над программой фестиваля продолжается. Планируется, что он состоится осенью. О точных датах станет известно позднее.
Ранее стало известно, что Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдёт в столице с 1 по 8 октября.