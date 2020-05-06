Отели Египта могут начать принимать внутренних туристов с 15 мая

Отели Египта могут частично возобновить приём внутренних туристов с 15 мая при условии соблюдения строгих санитарно-эпидемиологических мер, сообщает Al Ahram.

В целях восстановления туристического сектора правительство Египта с 15 мая планирует разрешить отелям заполнить номерной фонд на 25% с возможностью последующего увеличения загрузки до 50% к началу июня.

«Увеличить численность гостей смогут лишь отели, которые будут строго следовать всем предписаниям и рекомендациям. У нарушителей будут отзываться лицензии», — предупредил глава министерства туризма страны Халед Эль-Энани.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.