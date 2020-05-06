Отели Египта могут начать принимать внутренних туристов с 15 мая

6 мая 2020     15
Отели Египта могут начать принимать внутренних туристов с 15 мая

03:25

Отели Египта могут частично возобновить приём внутренних туристов с 15 мая при условии соблюдения строгих санитарно-эпидемиологических мер, сообщает Al Ahram.

В целях восстановления туристического сектора правительство Египта с 15 мая планирует разрешить отелям заполнить номерной фонд на 25% с возможностью последующего увеличения загрузки до 50% к началу июня.

«Увеличить численность гостей смогут лишь отели, которые будут строго следовать всем предписаниям и рекомендациям. У нарушителей будут отзываться лицензии», — предупредил глава министерства туризма страны Халед Эль-Энани.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.

Источник: Россия Сегодня

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