«Отмена Олимпиады убила бы мечту спортсменов»: Поздняков о переносе ОИ-2020, помощи федерациям и иске к WADA

Отмена летних Олимпийских игр в Токио лишила бы спортсменов всего мира главной мечты в жизни. Об этом рассказал президент ОКР Станислав Поздняков на пресс-конференции. Он также объяснил, какую помощь организация оказывает российским спортивным федерациям, как идёт подготовка к иску к WADA и что будет с олимпийскими путёвками, которые были разыграны до отмены соревнований из-за пандемии коронавируса.

15 апреля в режиме онлайн состоялась пресс-конференция с участием президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Он ответил на насущные вопросы, которые в основном касались влияния пандемии коронавируса на мир спорта. Центральной темой стал перенос Олимпийских игр в Токио с 2020 года на следующее лето, что стало беспрецедентным шагом со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Поздняков рассказал, почему тем, кто принимал это решение, оно далось тяжело.

«Несмотря на то, что МОК подвергался единичной критике со стороны спортсменов, все основные участники олимпийского движения отдавали себе отчёт в том, что развернуть или остановить такую машину, как проведение Олимпийских игр, — это очень большое событие. Оргкомитет вложил достаточно много средств в проведение Олимпиады. Япония готовилась очень серьёзно к этому событию. Решение о переносе должно было приниматься исключительно вместе с японской стороной. Поддержка лидеров ведущих стран и страны-хозяйки, которая взяла на себя большинство экономических сложностей, легла на одну чашу весов, в то время как на другой оказались спортсмены — основа олимпийского движения, чьи интересы должны значить гораздо больше, чем различные политические и экономические вопросы», — заявил Поздняков.

Глава ОКР заявил, что отменять Олимпиаду ни в коем случае было нельзя. Он вспомнил, как сам с нетерпением ждал возможности выступить на главных стартах четырёхлетия. Отказ от соревнований означал бы, что человечество сдалось перед коронавирусом.

«Я спортсмен, который участвовал во многих Играх. У меня всегда была мечта в них участвовать и побеждать. Когда я поехал 19-летним Барселону, это была одна история. Когда уже заканчивал карьеру в 2008-м — совсем другая. Моей мечтой было достигать цели в спорте высших достижений. Решение просто отменить Игры просто убило бы мечту у десятков тысяч спортсменов. Выступить собираются 11 тысяч участников, а претендентов на это ещё в три раза больше. Многие до последнего верят, что могут пройти отбор. Одним росчерком пера убивать мечту людей как минимум негуманно. Решение перенести соревнования является взвешенным и логичным. Мы не расписываемся в своей беспомощностью перед пандемией, перед этим страшным явлением в нашей жизни. Как сказал Бах, мы увидим свет в конце тоннеля», — напомнил президент ОКР.

В данный момент спортсменов по всему миру волнует, что будет с уже завоеванными квотами на Олимпийские игры и не будут ли перераспределены заново. Поздняков рассказал, что в данном вопросе МОК придерживается строгой позиции — заставлять спортсменов заново проходит квалификацию для участия в Олимпиаде нельзя.

«Порядка 57% лицензий уже разыграны. Федерации сохранят их и проведут дополнительные квалификационные турниры, которые не состоялись в этом году. Также остаются те рейтинговые очки, которые были завоёваны раньше. К ним будут добавлены те результаты, которые не были получены сейчас. МОК призывает федерации сохранить лицензии, которые уже были распределены. В тех видах спорта, где уже невозможно дополнительно провести соревнования, МОК хочет добавить квоты на основе международных рейтингов. Комитет дал три недели на эту работу, хотя вряд ли за это время она будет завершена. Уверен, что справедливость по отношению к спортсменам и организациям, вложившимся в подготовку, будет достигнута. Наши спортсмены достаточно уверенно прошли квалификацию до того момента, когда соревнования были приостановлены. У меня нет сомнений, что мы доберём оставшиеся лицензии и выступим в следующем году в полном составе», — заявил Поздняков.

Из-за переноса Олимпийских игр на год спортсменам приходится менять планы подготовки к ним, а это неизбежно приведёт к дополнительным расходам. Поздняков рассказал, что ОКР уже нашёл средства для дополнительного финансирования представителей летних видов спорта.

«Мы смогли за достаточно короткий период перегруппировать наши финансовые ресурсы, чтобы создать возможность спортивным федерациям максимально комфортные условия для выступлений. ОКР выделил 267 млн рублей дополнительно для поддержки программ наших спортсменов. Эти деньги найдены за счёт оптимизации наших собственных ресурсов и ни в коей мере не затрагивают подготовку к Пекину-2022. Поддержка будет направлена непосредственно федерациям. Все их иностранные специалисты оплачиваются из бюджета ОКР. Последствия пандемии влияют на экономику страны, и некоторые расходы у нас повышаются, так как они заложены в валюте. Это не только зарплаты тренеров, но и материально-техническое оснащение. Мы делаем всё возможное, чтобы спортсмены получали максимально качественное и современное оборудование. Прогресс не стоит на месте, и каждые четыре года даже самые элементарные спортивные снаряды меняются», — рассказал Поздняков.

ОКР намерен также поддержать российские спортивные федерации отказом от взимания с них арендной платы за размещение в здание комитета. Хотя это приведёт к дополнительным расходам, в ОКР считают, что в текущей непростой ситуации на них необходимо пойти.

«Мы практически на два месяца прерываем договоры аренды с организациями, которые размещаются в здании ОКР. Мы несём прямые издержки, но понимаем, что в настоящих условиях важным является проявление солидарности. Если где-то мы можем помочь и перераспределить средства, чтобы облегчить работу федерациям, то обязательно это сделаем, потому что уже через месяц-полтора, я полагаю, эти средства понадобятся, чтобы начать работу. Сейчас мы с коллегами по исполкому принимаем это решение, и у меня нет сомнений, что оно будет поддержано. Это дополнительные расходы, но мы ответственная перед своими партнёрами организация. Мы делаем это не скрепя сердце, а с удовольствием, потому что считаем, что в очень сложных ситуациях партнёрские отношения друг к другу является лучшей демонстрацией идеалов олимпийского движения», — отметил глава ОКР.

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Пандемия коронавируса не только отсрочила соревнования по всему миру, но и сделала невозможным проведение слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первоначально установленный срок. Поздняков заверил, что ОКР по-прежнему намерен добиваться для российских спортсменов права представлять на Олимпийских играх свою страну.

«Мы всегда говорили, что ОКР будет отстаивать непоследовательность наложения санкций, предложенных исполкомом WADA. Для нас приоритетом является право российских спортсменов наравне со всеми участниками олимпийского движения выступать под своим национальным флагом и иметь равные возможности доступа к участию в Олимпийских играх. Мы декларировали это сразу после оглашения результатов исполкома WADA. Наша позиция с тех пор только укрепилась. К ОКР нет претензий ни со стороны МОК, ни WADA. Мы рассчитываем на то, что позиция арбитров CAS будет взвешенной. Мы провели серьёзную работу над ошибками и вышли окрепшими из предыдущего кризиса 2018 года. Решение CAS должно отражать дух олимпийского движения, который даёт возможность равного участия каждому спортсмену», — сказал Поздняков.

Глава ОКР заодно обратил внимание на то, что сейчас мировое сообщество не вправе обвинять Россию в недостаточном тестировании на допинг. Этот процесс прерван по всему миру, при этом до пандемии проверка российских спортсменов была на высоком уровне.

«На сегодняшний день система допинг-тестирования парализована. Когда коллеги говорят, что у них нет доверия к российскому спорту, так как спортсмены не могут быть протестированы соответствующим образом, то я напоминаю, что мы самая тестируемая страна в мире. Об этом можно говорить уверенно. При этом мы не будем видеть результаты тестирования на протяжении двух-трёх месяцев, пока работа всех антидопинговых агентств мира парализована», — напомнил Поздняков.