Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможных сроках завершения спортивной карьеры.

«У меня есть ещё год контракта после этого сезона. Слава богу, я здоров и чувствую себя прекрасно. Я всё ещё обожаю хоккей. Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре. Но я ни в коем случае не хочу быть хоккеистом в команде, который просто катается для виду и занимает чьё-то место», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

34-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте-2004 под общим первыми номером и на протяжение всей заокеанской карьеры играет в составе «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб — 706.

Ранее сообщалось, что Овечкин присоединился к акции по сбору средств продовольственным организациям.