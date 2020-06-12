Овечкин потренировался на льду с Шестёркиным, Задоровым и Каспарайтисом

12 июня 2020     14
Овечкин потренировался на льду с Шестёркиным, Задоровым и Каспарайтисом

00:19

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в тренировке с голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным, защитником «Колорадо Эвеланш» Никитой Задоровым и известным в прошлом хоккеистом Дарюсом Каспарайтисом.

Как сообщает «Чемпионат», ледовая тренировка прошла в Майами.

НХЛ, как и большая часть спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что тренировочные лагеря в НХЛ откроются 10 июля.

Источник: Россия Сегодня

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