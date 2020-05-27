Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил о рождении второго ребёнка в своей семье.

@aleksandrovechkinofficial Instagram

«Спасибо тебе, моя любимая Анастасия, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — написал Овечкин в своём Instagram.

Овечкин в 2016 году женился на Анастасии Шубской. Спустя два года у пары родился сын Сергей.

Ранее сообщалось, что Овечкин в девятый раз выиграл приз лучшему снайперу НХЛ.