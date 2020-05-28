Ожидание решения властей и поддержка клубов: что известно о предложении вернуть зрителей на трибуны в РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что надеется на скорейшее возвращение болельщиков на стадионы. По его словам, всё будет зависеть от решения властей. Согласно данным СМИ, клубы Премьер-лиги попросили возобновить сезон со зрителями ещё на исполкоме РФС. Эту информацию в разговоре с RT подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. В свою очередь, руководитель «Спартака» Леонид Федун рассказал о серьёзных убытках, которые понесут красно-белые в случае рестарта национального первенства при пустых трибунах, а президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что футбол без болельщиков «мало кому интересен».

Выступление клубов на исполкоме и заявление Прядкина

В РПЛ не теряют надежд на как можно более скорое возвращение болельщиков на трибуны. Об этом заявил президент лиги Сергей Прядкин. Однако это возможно только при соблюдении санитарных норм и с разрешения властей.

«Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой. Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятии ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадёживают», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Также функционер подчеркнул, что пока лига исходит из того, что «рестарт сезона» пройдёт без зрителей.

«Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей», — добавил Прядкин.

По информации СМИ, клубы Премьер-лиги ещё на исполкоме Российского футбольного союза 15 мая выступили за рестарт чемпионата страны со зрителями. Сообщается, что в РФС прорабатываются различные варианты решения проблемы, однако о присутствии людей на встречах 23-го тура, который состоится 21 июня, речи не идёт.

В Telegram-канале «Мутко против» написали, что клубы изначально просили открыть только ложи стадионов, но после заявления Владимира Путина о прохождении пика коронавируса решили воспользоваться ситуацией по максимуму.

Маски от Федуна и измерение температуры от Гинера

В самих клубах не скрывают, что хотят возобновить сезон со зрителями. Данную инициативу поддержали руководители столичных коллективов — ЦСКА и «Спартака». Владелец красно-белых Леонид Федун, лишь недавно выписанный домой после лечения от COVID-19, подчеркнул, что в случае отсутствия болельщиков клуб понесёт серьёзные убытки.

«Надеюсь, появится возможность в связи с тем, что Сергей Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение арен болельщикам с учётом санитарных норм. Это было бы очень хорошо. Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум», — приводит слова Федуна Sport24.

В случае допуска людей на трибуны в «Спартаке» готовы выпустить и бесплатно раздавать посетителям на входе маски и перчатки с символикой клуба, отметил владелец клуба. Кроме того, он рассказал о возможности соблюдения санитарног расстояния в два-три метра между зрителями на стадионе. При этом посещаемость, по его оценке, может снизиться до с 45 тыс. до 15 тыс. человек.

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В свою очередь, президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без зрителей «мало кому интересен». В качестве примера он привёл Германию, где после возобновления сезона Бундеслиги болельщикам запрещён доступ на стадионы. По словам функционера, в данном случае футбол напоминает товарищеские встречи.

«Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости по всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах, возможно, о половине арены, это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса. И, очевидно, нужно подготовить медицинские требования по допуску болельщиков на трибуны. Это измерение температуры, экспресс-тесты и так далее», — сказал Гинер.

Готовы возобновить сезон со зрителями и в «Уфе». Генеральный директор клуба Шамиль Газизов в беседе с RT подтвердил, что на исполкоме РФС 15 мая данная тема действительно обсуждалась.

«Представители клубов поднимали этот вопрос. Насколько знаю, они просили пустить на трибуны людей. РФС высказал своё видение ситуации правительству. Я так понимаю, работа в данном направлении ведётся. Хотя это всё-таки прерогатива РФС и РПЛ. Большинство клубов поддерживает возвращение людей на трибуны, и глупо было бы не поддержать такую инициативу», — подчеркнул Газизов.

По словам функционера, уфимцы будут приветствовать появление болельщиков на трибунах, но на первом месте должны стоять «безопасность и здоровье людей».

«Мы, со своей стороны, всегда готовы к тому, что зрителям разрешат присутствовать на матчах нашей команды. Но давайте сначала возобновим сезон. Что касается финансовых потерь от отсутствия болельщиков, то у нас фигурируют несколько иные суммы доходов от продажи билетов, чем у топ-клубов. Это естественно. У «Уфы» потери будут в разы меньше», — добавил Газизов.

Поддержали открытие стадионов и в другом столичном клубе — «Локомотиве». Председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков призвал обратить внимание на слова Владимира Путина о прохождении пика пандемии. Вместе с тем он подчеркнул, что окончательное решение предстоит принять региональным властям и Роспотребнадзору.

А президент «Урала» Григорий Иванов предложил провести со зрителями финальный матч Кубка России, который состоится 25 июля. Изначально решающую встречу турнира должен был принять как раз Екатеринбург, но исполком РФС постановил, что место проведения оставшихся встреч кубка будет определено «с учётом эпидемиологической ситуации».

«Думаю, вероятность существует, поскольку мы видим: ограничения снимаются, и все постепенно возвращаемся к привычной жизни. В случае необходимости готовы ввести особый контроль на посещение финала. Может быть, заполнить не весь стадион, а только его часть, чтобы люди не сидели рядом и соблюдали необходимую социальную дистанцию. Здоровье всегда будет на первом месте», — приводит слова руководителя «Урала» «Спорт-Экспресс».

Скепсис Самедова и предупреждение Газзаева

Вместе с тем далеко не все эксперты поддержали идею допуска болельщиков на трибуны уже в ближайшее время. Например, бывший полузащитник сборной России Александр Самедов назвал данную инициативу слабо реализуемой.

«Пока не очень представляю, как можно возобновить сезон РПЛ со зрителями. Мы в Москве ещё даже не вышли с карантина, так о каком футболе может идти речь? Неужели, будут забивать полные стадионы? Исходя из того, как складывается ситуация с коронавирусом в стране на данный момент, не вижу возможности для этого. Не знаю, какое решение примет правительство. Слабо верю в то, что на российские стадионы уже летом могут пустить болельщиков», — заявил чемпион России в интервью RT.

Он также призвал изучить пример других стран, где национальные чемпионаты возобновляются исключительно при пустых трибунах.

«Если мы окончательно победили эту заразу, почему бы не пустить людей. Если же о победе говорить рано — осуществить эту идею будет тяжело. Даже если болельщикам и разрешат посещать матчи РПЛ, я на стадион в ближайшее время точно не пойду. Лучше спокойно посмотрю по телевизору», — добавил Самедов.

По мнению экс-полузащитника сборной, футболистам вполне по силам отыграть без болельщиков оставшиеся восемь туров текущего сезона РПЛ. Сами же они, по его словам, серьёзному риску не подвергаются.

«Их уже всех проверили. Положительные тесты на COVID-19? Не думаю, что это страшно. Коронавирус у ребят быстро обнаружили, значит, других заражений не будет. К тому же они молодые и сильные. Другое дело, что кто-то переносит вирус легко, а кто-то — не очень», — подытожил Самедов.

Согласился с ним и бывший главный тренер сборной России, а в настоящий момент депутат Государственной Думы Валерий Газзаев. Он признал, что в отсутствие болельщиков в игре не чувствуется драйва, но призвал соблюдать все рекомендации властей и Минздрава.

«Понимаем, что сейчас важно, чтобы мы поскорее вошли в нормальную жизнь, которая была до коронавируса. Поэтому нам нужно сохранять самоизоляцию, ходить в масках и дистанцироваться друг от друга, пока не наступит полная гарантия для всех граждан. Мы видим, что те города и субъекты РФ, которые это всё не соблюдали, сейчас оказались в первых рядах по заражаемости. Да, я тоже не приветствую футбол без болельщиков. Это совсем другая история. Но в данной ситуации нам сложно что-то противопоставить вирусу. Самое главное думать о здоровье и жизни наших граждан. Ничего важнее этого быть не может», — подчеркнул Газзаев.

А заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев предположил, что посещать футбольные матчи людям всё же не разрешат.

«Конечно, футбол без болельщиков мало кому нужен. Действительно, будь футбол с болельщиками, он был бы намного интереснее. Особенно если это дерби или матчи топ-клубов, которые собирали полные стадионы. Безусловно, есть ещё фактор денег. Действительно, будь футбол с болельщиками, он был бы намного интереснее. Здесь есть только один нюанс, который обойти тяжело — вопрос безопасности с точки зрения распространения инфекции. На сегодняшний день я уверен на 100%, что никто не возьмет на себя ответственность — разрешить болельщикам посещать футбольные матчи», — отметил Лебедев.