Парижский Лувр планируют открыть 6 июля

29 мая 2020     9
Парижский Лувр планируют открыть 6 июля

18:24

Парижский Лувр планируют открыть 6 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте музея.

© Сергей Мамонтов РИА Новости

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп «объявил о возможности открытия музеев со 2 июня и открытия садов и парков с выходных, 30 мая».

В сообщении говорится, что сад Карузель откроется с 30 мая, а с 31 мая будет открыт сад Тюильри. При этом тз соображений безопасности там будут запрещены массовые игры и собрания с численностью участников более 10 человек.

Отмечается, что «для музеев будет реализована система по бронированию, а также нанесена новая разметка, позволяющая создать условия для максимальной безопасности наших гостей», также в музеях необходимо носить маски.

Ранее Эдуар Филипп сообщил, что во Франции со 2 июня смогут возобновить свою работу кафе и рестораны.

Источник: Россия Сегодня

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