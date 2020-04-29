Парижский ступор: почему настроения потребителей во Франции показали максимальное ухудшение за 48 лет

Индекс доверия потребителей к экономике Франции продемонстрировал рекордное за почти полвека падение. На фоне пандемии коронавируса французы опасаются резкого роста безработицы и начала затяжной рецессии в стране. С января по март ВВП республики, по предварительным данным Банка Франции, сократился на 6%. При этом ситуацию в экономике осложняет рост дефицита бюджета и госдолга. По словам аналитиков, текущее положение дел рискует не только привести к серьёзному падению реальных доходов населения, но и ударить по имиджу Эммануэля Макрона.

В апреле индекс доверия потребителей к экономике Франции опустился с 103 до 95 пунктов. Снижение показателя стало крупнейшим за всё время наблюдений — с 1972 года. Об этом говорится в исследовании национального статистического управления республики Insee.

По словам опрошенных RT аналитиков, французы всё больше обеспокоены своим положением на фоне ситуации с коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции общее число инфицированных COVID-19 превысило 169 тыс. человек, из них более 23 тыс. скончались. При этом страна занимает четвёртое место в мире по количеству заражённых.

«Пандемия вынудила власти прибегнуть к жёстким карантинным мерам. В период с 17 марта по 11 мая на территории Франции прекратили работать кафе, торговые центры, увеселительные заведения, а производство на ряде заводов было поставлено на паузу. Правительство пытается купировать разрастание кризиса, но процесс локализации болезни пока идёт медленно. Граждане видят, что ограничения наносят серьёзный удар по ряду ключевых производственных отраслей страны и национальной экономике в целом», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Согласно предварительной оценке Банка Франции, в I квартале 2020 года ВВП страны сократился сразу на 6%. Последний раз схожее по масштабам падение было зафиксировано в 1968 году, когда французская экономика сократилась на 5,3%.

«Сейчас ситуация близка к временам 50-летней давности, когда ВВП страны рухнул на фоне массовых протестов населения из-за роста безработицы и снижения заработков. Сегодняшняя эпидемия и последовавший за ней упадок деловой активности привели к ещё большему разрыву между доходами различных слоёв населения и сокращению представителей среднего класса», — добавил Деев.

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Нестабильная экономическая ситуация во Франции спровоцировала рекордный рост безработицы. Согласно данным Министерства труда страны, в марте число официально не трудоустроенных людей увеличилось более чем на 7% и превысило 3,7 млн человек. Темпы роста показателя стали максимальными с 1996 года.

Одновременно заметно ухудшилось мнение французов относительно их будущего финансового положения. По данным Insee, соответствующий индекс сократился на 15 пунктов.

Снижение доверия граждан к экономике может привести к значимому сокращению покупательского спроса. Об этом в беседе с RT рассказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«В текущих условиях французы вынуждены экономить и отказываться от многих покупок. В итоге объём внутреннего потребительского спроса падает, что становится дополнительным ударом по экономическим показателям. Такими темпами на восстановление показателя уйдёт не менее 9—12 месяцев с момента снятия карантина, что приведёт к падению ВВП Франции на 12% в первом полугодии. При этом восстановление экономики Франции может занять не один год», — полагает аналитик.

Зов долга

Ситуацию в экономике дополнительно осложняет высокий объём государственного долга и дефицита бюджета. Как ранее заявлял премьер-министр страны Эдуар Филипп, в 2020 году отрицательная разница между доходами и расходами французской казны может вырасти с 3% до 9% ВВП. При этом задолженность правительства Франции рискует увеличиться с 98% до 115% ВВП.

Поддержка экономики за счёт наращивания госдолга позволит смягчить последствия пандемии коронавируса для страны. Между тем рост долговой нагрузки может затруднить выход Франции из кризиса после прохождения пандемии. Об этом в беседе с RT рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, похожее положение дел сегодня можно наблюдать и в других странах еврозоны.

«Во-первых, обслуживание госдолга требует дополнительных бюджетных средств. В будущем из-за высокой долговой нагрузки правительствам (еврозоны. — RT) придётся ограничивать расходы. Чаще всего это происходит за счёт заработных плат госслужащих, пенсий и других социальных выплат. После завершения пандемии нужно будет стимулировать спрос населения на товары и услуги, но из-за долговых обязательств правительствам будет труднее этого добиться», — пояснил эксперт.

По мнению аналитиков, текущее положение дел рискует ослабить позиции Эммануэля Макрона в преддверии выборов, намеченных на 2022 год. Как рассказал RT начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин, продолжительный карантинный режим, а также остановка производств уже наносят урон имиджу действующего президента и его команды. Так, в первом туре муниципальных выборов, который прошёл в марте 2020 года, партия Макрона уступила своим оппонентам во многих крупных городах Франции.

«Не исключаю, что после отмены карантина президент столкнётся с новой волной протестов «жёлтых жилетов», которые будут выдвигать довольно жёсткие требования к правительству по решению проблем с растущим падением доходов простых французов. Если Макрон оперативно не справится с этими вызовами, то его позиции на выборах могут пошатнуться», — заключил эксперт.