Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

14 июня 2020     14
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России — собор Воскресения Христова. Об этом сообщает РИА Новости.

Собор и военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Планировалось провести церемонию открытия ко Дню Победы, но мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Согласно санитарным требованиям, число участников богослужения ограничено: присутствуют только архиереи и священники Русской православной церкви (РПЦ), глава министерства обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

Храм строился на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступившие в благотворительный фонд «Воскресение». На строительство было собрано более трех миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру

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