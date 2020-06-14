Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России — собор Воскресения Христова. Об этом сообщает РИА Новости.
Собор и военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Планировалось провести церемонию открытия ко Дню Победы, но мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Согласно санитарным требованиям, число участников богослужения ограничено: присутствуют только архиереи и священники Русской православной церкви (РПЦ), глава министерства обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.
Храм строился на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступившие в благотворительный фонд «Воскресение». На строительство было собрано более трех миллиардов рублей.
Источник: Лента.Ру