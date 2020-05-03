Патриарх Кирилл попросил о помощи богатых прихожан

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл обратился к богатым прихожанам с просьбой о материальной помощи для священников. Об этом говорится в размещенном на сайте РПЦ послании патриарха.

По словам главы РПЦ, он переживает «душевную боль» каждый раз, когда думает о том, что православные люди не могут посещать храмы, а священники совершают богослужения за закрытыми дверями и лишены материальной поддержки.

Патриарх Кирилл заявил, что прихожане откликнулись на его просьбу, несмотря на экономические трудности в связи с коронавирусом. «Каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему», — отметил он.

Ранее патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом. В документе указывается, что, если несоблюдение распоряжений повлечет за собой заражение человека коронавирусом с последующей его смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности.

Согласно данным на 3 мая, в России коронавирусом заразились 134 687 человек. За все время пандемии, в стране зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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Источник: Лента.Ру