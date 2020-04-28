Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина

27 апреля 2020     12
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом. Распоряжение главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовано на сайте Московской патриархии.

Так, в случаях, когда несоблюдение распоряжений повлечет за собой заражение человека коронавирусом с последующей его смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду. «В иных случаях — к церковно-административной ответственности», — сказано в документе.

В заявлении рабочей группы по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции указывается, что на начальных этапах распространения инфекции ее не восприняли, как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и Священноначалия. «В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения», — отметили в рабочей группе.

Авторы заявления отмечают, что ряд священнослужителей уже умерли в результате заражения коронавирусом. Также говорится, что величение количества заразившихся коронавирусной инфекцией подтверждает необходимость всех профилактических мер, предпринятых в РПЦ.

Ранее в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, крупнейшем монастыре Русской православной церкви (РПЦ), была зафиксирована вспышка коронавируса. Там заразились коронавирусом 37 человек. Часть насельников проходят лечение на территории монастыря, остальные госпитализированы в больницу в подмосковных Химках.

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Источник: Лента.Ру

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