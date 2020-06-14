Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма Вооружённых сил России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что станет настоятелем собора Воскресения Христова — главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.

В Севастополе выявили четыре новых случая коронавируса Четыре новых случая коронавируса зафиксировано в Севастополе. Среди заболевших – подросток, приехавший из Воронежа. Юноша сдал анализ на коронавирусную инфекцию …



Путин назвал голосование по Конституции шагом к демократизации общества Президент России Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, заявил, что поправки к Конституции, за которые смогут проголосовать граждане страны, помогут …



Путин понадеялся на скорый выход США из кризиса благодаря основам демократии Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, 14 июня, что борьба за естественные права, которая приобретает характер разгула и погромов, …



В Севастополе в День города включили все фонтаны В Севастополе к 237-й годовщине со дня основания города запустили 23 городских фонтана. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев открыл фонтан …

