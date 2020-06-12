Паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов в Красноярском крае

12 июня 2020     10
Паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов в Красноярском крае

09:23

В МЧС Красноярского края заявили, что паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов региона.

© 24.mchs.gov.ru

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За минувшие сутки от воды освободились ещё три населённых пункта. Это Кожелак, Мина в Партизанском районе и Ивановка в Ирбейском районе Красноярского края», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в настоящее время подтопления наблюдаются в трёх муниципальных районах Красноярского края — Манском, Ермаковском, Шушенском, а точнее в четырёх населённых пунктах этих районов, таких как Нарва, Ермаковское, Мигна, Иджа.

Ранее власти Красноярского края приняли решение ввести режим ЧС в трёх районах региона из-за паводков.

Источник: Россия Сегодня

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