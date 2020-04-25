Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США

В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.

«По данным на сегодняшнее утро, 5,1 млн американцев протестированы на коронавирус… По мере того как серьёзно увеличивается тестирование по всей стране, число случаев тоже вырастает. Люди не должны впадать в уныние из-за таких цифр. Мы наблюдаем очень позитивный тренд по части госпитализаций, обращений в приёмные отделения», — приводит РИА Новости его слова.

Пенс заявил о планах существенного увеличения числа проводимых тестов в США в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах превысило 50 тыс.