Пентагон опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу

6 мая 2020     15
Пентагон опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу

03:05

Глава Пентагона Марк Эспер в ходе пресс-конференции опроверг обвинения властей Боливарианской республики в причастности США к попытке вторжения в Венесуэлу.

«Правительство США не имеет ничего общего с тем, что происходило в Венесуэле в последние несколько дней», — заявил Эспер в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время в Госдепартаменте США заявили, что пытаются узнать больше о ситуации с задержанием в Венесуэле американских граждан.

«Мы предпринимаем усилия, чтобы больше узнать о действиях двух американских граждан, которые, как сообщается, задержаны бывшим режимом», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В Госдепе отметили, что власти Венесуэлы ведут «масштабную дезинформационную кампанию», которая не позволяет «отделить факты от пропаганды».

Ранее в Венесуэле началась новая фаза военных учений «Боливарианский щит — 2020» на фоне попытки вторжения в страну наёмников.

Минобороны Венесуэлы сообщило, что утром 3 мая «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии», попыталась попасть на территорию Венесуэлы на катерах.

В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

В ходе столкновения несколько боевиков были убиты, другие захвачены в плен, в том числе якобы сотрудник Управления по борьбе с наркотиками США.

Источник: Россия Сегодня

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