Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах

Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах коронавируса, процессе лечения и самочувствии после выписки. Об этом они сообщили в интервью газете «Известия».

34-летняя Евгения попала в больницу 30 марта, ей диагностировали двустороннюю мультисегментную пневмонию и подозрение на коронавирус. Она рассказала, что ей было больно дышать, при кашле казалось, что «выпадут легкие», а в груди будто «ощущался песок». Боли в горле и насморка Евгения не ощущала, но у нее была сильная слабость и ломило тело, а также расстройство желудочного-кишечного тракта. По словам женщины, ей не хватало дыхания даже на чистку зубов, она не могла держать глаза открытыми, а все силы уходили на то, чтобы попить воды. Через восемь дней ей стало лучше — спала температура, но слабость, одышка, тошнота и боль в груди не прошли. Ей поставили диагноз «коронавирусная инфекция», после выписки Евгении надо принимать препараты и покупать их самостоятельно.

36-летняя Анна рассказала, что сначала у нее поднялась температура до 38 градусов, а в течение 10 дней у нее пропало обоняние, но при этом не было кашля и проблем с дыханием. Кроме того, все было в порядке и с уровнем кислорода в крови. Температура держалась четыре дня, из них два последних дня она была 37 градусов. «Было ощущение, как будто вдохнула носом воды и она стоит в переносице». Анна добавила, что когда у нее появился первый симптом — температура — она позвонила в скорую, но ей сказали, что у нее ОРВИ. Женщина находилась в нетипичном для нее состоянии, но и во второй раз ей заявили, что это «не может быть коронавирус». В итоге она вызвала врача из поликлиники и сдала анализы, а через несколько дней к ней пришли люди в костюмах, взяли анализ и дали документ о том, что она обязуется сидеть дома.

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50-летняя Виктория рассказала, что кроме нее заразились еще ее сын 25 лет и дочь 18 лет. У всех в разной степени проявлялись резкий подъем температуры, общие признаки интоксикации, заложенность носа и потеря обоняния. У Виктории температура продержалась 13 дней, но не превышала 38 градусов. У нее также покраснело горло, а на пятый день начался кашель. Чуть позднее у женщины начался кашель и ее госпитализировали. В больнице она получала симптоматическое, противовирусное и антибактериальное лечение. 9 апреля ее выписали с отрицательным мазком и положительной динамикой.

27-летняя Мария рассказала, что первым симптомом стала повышенная температура, затем у нее заболело горло и начался сильный кашель, а также пропало ощущение вкуса и запаха. По ее словам, долгое время температура держалась на уровне 37 градусов, кашель был мокрый, а не сухой. «Так что симптомы достаточно индивидуальны», заявила женщина. 22 марта ее госпитализировали в больницу в Коммунарке, где она провела 15 дней. После выписки она ощущала «жуткую слабость», ей было трудно вставать, «все кружилось и темнело в глазах». Ей назначили ингаляции с антибиотиком. Мария отметила, что с каждым днем чувствует себя все лучше.

По последним данным, в России с начала эпидемии заболели 42 853 человека, умерли 389. За 19 апреля в стране выявили 6 060 случаев инфицирования.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру